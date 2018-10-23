Google перейменував ВР в ''Верховну ЗРаду''
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Користувачі Google Maps перейменували Верховну Раду України, замінивши слово "Рада" на "ЗРада", передає УНН.
Законодавчому органу залишили десятки негативних відгуків, знизивши рейтинг установи до 2,0.
Загалом діяльність Верховної Ради оцінили понад 500 користувачів мережі.
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України заблокував можливість користувачів Facebook ставити оцінку на своїй сторінці в соцмережі.
Нагадаємо, українці обвалили рейтинг сторінки ФІФА у Facebook і атакували Twitter.