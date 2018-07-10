Вслід за ФІФА: на сторінці Кабміну у Facebook закрили можливість поставити оцінку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Кабінет міністрів України заблокував можливість користувачів Facebook ставити оцінку на своїй сторінці в соцмережі, передає УНН.
Також із сторінки Кабміну зникла і можливість написати відгук.
Зазначимо, що ранком журналіст і громадський діяч Василь Апасов закликав організувати флешмоб і оцінити роботу уряду Володимира Гройсмана.
"Друзі, давайте покажемо єдність. Заходимо на офіційну сторінку Кабінету міністрів України в "Фейсбук" і ставимо оцінку роботі Гройсмана, Супрун, Жданова та інших міністрів", - запропонував Апасов.
Бувально за кілька годин флешмобу сторінку заполонили відгуки простих українців. Серед яких було досить скарг на роботу уряду та Гройсмана.
Відзначимо, що вже за 5 годин адміністратори сторінки Кабміну у Facebook закрили можливість не лише ставити оцінку, а й писати відгуки.
"Страшно від правди", - констатував журналіст.
Нагадаємо, українці обвалили рейтинг сторінки ФІФА у Facebook і атакували Twitter.
Раніше ФІФА оштрафувала хорвата Вукоєвича "за неспортивну поведінку" після матчу ЧС з росіянами.