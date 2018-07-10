Вслед за ФИФА: на странице Кабмина в Facebook закрыли возможность поставить оценку

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 66205 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 108303 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 129469 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 136627 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 172549 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154328 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141817 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130536 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 183910 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118361 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Вслед за ФИФА: на странице Кабмина в Facebook закрыли возможность поставить оценку

Вслед за ФИФА: на странице Кабмина в Facebook закрыли возможность поставить оценку

Киев  •  УНН

 • 14251 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Кабинет министров Украины заблокировал возможность пользователей Facebook ставить оценку на своей странице в соцсети, передает УНН.

Также со страницы Кабмина исчезла и возможность написать отзыв.

Отметим, что утром журналист и общественный деятель Василий Апасов призвал организовать флешмоб и оценить работу правительства Владимира Гройсмана.

"Друзья, давайте покажем единство. Заходим на официальную страницу Кабинета министров Украины в "Фейсбук" и ставим оценку работе Гройсмана, Супрун, Жданова и других министров", - предложил Апасов.

Бувально за несколько часов флешмоба страницу заполонили отзывы простых украинцев. Среди них было достаточно жалоб на работу правительства и Гройсмана.

Отметим, что уже через 5 часов администраторы страницы Кабмина в Facebook закрыли возможность не только ставить оценку, но и писать отзывы.

"Страшно от правды", - констатировал журналист.

Напомним, украинцы обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook и атаковали Twitter.

Ранее ФИФА оштрафовала хорвата Вукоевича "за неспортивное поведение" после матча ЧМ с россиянами.

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