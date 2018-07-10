Вслед за ФИФА: на странице Кабмина в Facebook закрыли возможность поставить оценку
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Кабинет министров Украины заблокировал возможность пользователей Facebook ставить оценку на своей странице в соцсети, передает УНН.
Также со страницы Кабмина исчезла и возможность написать отзыв.
Отметим, что утром журналист и общественный деятель Василий Апасов призвал организовать флешмоб и оценить работу правительства Владимира Гройсмана.
"Друзья, давайте покажем единство. Заходим на официальную страницу Кабинета министров Украины в "Фейсбук" и ставим оценку работе Гройсмана, Супрун, Жданова и других министров", - предложил Апасов.
Бувально за несколько часов флешмоба страницу заполонили отзывы простых украинцев. Среди них было достаточно жалоб на работу правительства и Гройсмана.
Отметим, что уже через 5 часов администраторы страницы Кабмина в Facebook закрыли возможность не только ставить оценку, но и писать отзывы.
"Страшно от правды", - констатировал журналист.
Напомним, украинцы обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook и атаковали Twitter.
Ранее ФИФА оштрафовала хорвата Вукоевича "за неспортивное поведение" после матча ЧМ с россиянами.