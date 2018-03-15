Гонтарева: докапитализация помогла банкам увеличить капитал на 230 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В рамках программы докапитализации с 2015 года и до сих пор банки увеличили свой капитал на 230 млрд гривен. Об этом во время выступления в парламенте заявила Валерия Гонтарева, увольнение которой с должности главы НБУ одобрил парламент, передает корреспондент УНН.
"В рамках программы докапитализации, которая разработана в 2015 году, сегодня банки увеличили свой капитал на 230 млрд гривен. Это значительный шаг к их финансовой устойчивости на будущее. Вместе с тем, учреждения, которые не соблюдали программ, были признаны неплатежеспособными и выведены из рынка", - сообщила В.Гонтарева.
Она добавила, что из 180 банков на начало 2014 года "сейчас на рынке работает 82 банка".
Напомним, Рада одобрила увольнение В.Гонтаревой с должности главы НБУ.