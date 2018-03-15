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Гонтарева: докапіталізація допомогла банкам збільшити капітал на 230 млрд грн

Київ • УНН

 • 8840 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. У рамках програми докапіталізації з 2015 року і до сьогодні банки збільшили свій капітал на 230 млрд гривень. Про це під час виступу в парламенті заявила Валерія Гонтарева, звільнення якої з посади голови НБУ схвалив парламент, передає кореспондент УНН.

"У рамках програми докапіталізації, яка розроблена в 2015 році, на сьогодні банки збільшили свій капітал на 230 млрд гривень. Це значний крок до їх фінансової стійкості на майбутнє. Разом з тим, установи, які не дотримувалися програм, були визнані неплатоспроможними та виведені з ринку", - повідомила В.Гонтарева.

Вона додала, що зі 180 банків на початок 2014 року "зараз на ринку працює 82 банки".

Нагадаємо, Рада схвалила звільнення Гонтаревої з посади голови НБУ.

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