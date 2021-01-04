Гонконг еще на две недели продолжил антикоронавирусный локдаун
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В Гонконге из-за новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 еще на две недели продлили карантин. Обучение в школах остается приостановленным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на South China Morning Post.
"Гонконг продолжает правила социального дистанцирования из-за коронавирусной болезни COVID-19 еще на две недели, школы остаются закрытыми", - сообщили в СМИ.
Сообщается, что в понедельник в Гонконге обнаружили 53 новых случая COVID-19.
Отмечается, что в частности еще на две недели сохраняется соблюдение социальной дистанции, запрещаются публичные собрания более двух людей и работа ресторанов после 18:00. Кафе и рестораны, салоны красоты и развлекательные заведения полностью закрыты.
"Министр здравоохранения профессор София Чан Сиу-чи предупредила, что вряд ли меры будут смягчаться до лунного Нового года (12 февраля - ред.), не исключают введения еще более жестких правил, учитывая постоянное распространение коронавируса в обществе", - говорится в сообщении.
Напомним, в Гонконге обнаружили новый штамм коронавируса.