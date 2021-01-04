Гонконг ще на два тижні продовжив антикоронавірусний локдаун

"Гонконг продовжує правила соціального дистанціювання через коронавірусну хворобу COVID-19 ще на два тижні, школи залишаються закритими", - повідомили у ЗМІ.

Повідомляється, що у понеділок у Гонконзі виявили 53 нових випадки COVID-19.

Зазначається, що зокрема ще на два тижні зберігається дотримання соціальної дистанції, забороняються публічні збори більше двох людей та робота ресторанів після 18:00. Бари та паби, салони краси та розважальні заклади повністю закриті.

"Міністр охорони здоров’я професор Софія Чан Сіу-чі попередила, що навряд чи заходи пом'якшуватимуться до місячного Нового року (12 лютого - ред.), не виключають запровадження ще більш жорстких правил, враховуючи постійне поширення коронавірусу у громаді", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Гонконзі виявили новий штам коронавірусу.