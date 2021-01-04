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Гонконг ще на два тижні продовжив антикоронавірусний локдаун

Київ • УНН

 • 11316 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. У Гонконзі через нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 ще на два тижні продовжили карантин. Навчання у школах залишається призупиненим. Про це повідомляє УНН із посиланням на South China Morning Post.

Гонконг ще на два тижні продовжив антикоронавірусний локдаун

"Гонконг продовжує правила соціального дистанціювання через коронавірусну хворобу COVID-19 ще на два тижні, школи залишаються закритими", - повідомили у ЗМІ.

Повідомляється, що у понеділок у Гонконзі виявили 53 нових випадки COVID-19.

Зазначається, що зокрема ще на два тижні зберігається дотримання соціальної дистанції, забороняються публічні збори більше двох людей та робота ресторанів після 18:00. Бари та паби, салони краси та розважальні заклади повністю закриті.

"Міністр охорони здоров’я професор Софія Чан Сіу-чі попередила, що навряд чи заходи пом'якшуватимуться до місячного Нового року (12 лютого - ред.), не виключають запровадження ще більш жорстких правил, враховуючи постійне поширення коронавірусу у громаді", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Гонконзі виявили новий штам коронавірусу.

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