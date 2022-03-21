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Гоните этих рабов: Зеленский обратился к украинцам на свободной и оккупированной территории

Киев • УНН

 • 207505 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. В своей речи в понедельник, 21 марта, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям временно оккупированных орками, а также вольных городов, и призвал их гнать оккупантов, пишет УНН.

Цитата

"В этом видео я хочу отдельно обратиться к украинским городам и его храбрым жителям, к свободному югу Украины, где солнце светит только желанным гостям, а не случайным туристам на танках, к Бердянску, к Каховке, Энергодару, к Мелитополю, и конечно Херсону. К Херсону, где сегодня мы все увидели, как в свободных людей стреляют рабы. Эти рабы, которых прислала Россия, никогда не видели столько свободных людей на площадях, на улицах. Никогда не видели тысяч людей, не имеющих страха перед ними, перед рабами с оружием в руках. Рабы воспринимают волю как дикость, как опасность. У них испуг. Испуг, который пропагандисты умеют перековать на ненависть. А дальше - выстрелы в мирных свободных людей", - заявил Президент.

Детали

По его словам, Украина никогда не забудет кадры из Херсона, где рашистские оккупанты открыли огонь по мирному протесту.

"Как только мы сможем к вам пробиться, как сможем к вам прорваться, каждого оккупанта, который стрелял в мирных херсонцев просто за сине-желтый цвет, ждет черная полоса", - сказал Глава государства.

То же самое, по его словам, ждет "белых от испуга" русских военных, которых сегодня прогнали в Энергодаре мирные украинцы, голыми руками.

Черная полоса будет у оккупантов в Бердянске, будет в Мелитополе и Каховке, отметил Глава государства - везде, где оккупанты захватывают украинцев.

Вспомнил президент и Мариуполь, который оккупанты разрушают в пепел. Однако, по его убеждению, город переживет их всех.

Президент выразил благодарность и таким городам как Львову, Ивано-Франковску, Хмельницкому, Черновцам, Тернополю, Луцку, Ужгороду, Кропивницкому, Запорожью, Днепру, Кривому Рогу, Виннице, Ровно, Черкассам, Полтаве и Одессе.

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"Великий народ великой Украины! И я говорю это неслучайно - Великой Украины. Потому что обращаюсь ко всем в нашем государстве и к тем, кто за границей. В городах и в селах. На свободе и временно под оккупацией. В Крыму, в Донецке, в Луганске. Где так же должны бороться за свободу и не ждать. Обращаюсь ко всем украинцам. Делайте все для защиты нашего государства. Для спасения нашего народа. Боритесь. Воюйте и помогайте. Гоните этих рабов, гоните оккупантов. Чтобы Украина жила, и мы все - вместе с ней. Свободная и мирная. Которую мы так любим. Слава Украине", - подчеркнул Зеленский.

Напомним

Сегодня днем стало известно, что российские оккупационные силы пытались разогнать мирный митинг жителей Херсона, открыв огонь. Видео обнародовали в сети.

Позже стало известно, что в результате обстрелов был тяжело ранен пенсионер.

Украинские Национальные Новости

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