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Гоніть цих рабів: Зеленський звернувся до україців на вільній і окупованій території

Гоніть цих рабів: Зеленський звернувся до україців на вільній і окупованій території

Київ • УНН

 • 207510 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. У своїй промові у понеділок, 21 березня, Президент України Володимир Зеленський звернувся до мешканців тимчасово окупованих орками, а також вільних міст, і закликав їх гнати окупанта, пише УНН.

Цитата

"У цьому відео я хочу окремо звернутись до українських міст та його хоробрих жителів, до вільного півдня України, де сонце світить тільки бажаним гостям, а не випадковим туристам на танках, до Бердянська, до Каховки, Енергодара, до Мелітополя, і звісно Херсона. До Херсона, де сьогодні ми всі побачили, як у вільних людей стріляють раби… Ці раби, яких прислала Росія, ніколи не бачили стільки вільних людей на площах, на вулицях. Ніколи не бачили тисяч людей, які не мають страху перед ними, перед рабами зі зброєю в руках. Раби сприймають волю як дикість, як небезпеку. У них переляк. Переляк, який пропагандисти вміють перекувати на ненависть. А далі – постріли в мирних вільних людей", - заявив Президент.

Деталі

З його слів, Україна ніколи не забуде кадри з Херсону, де рашистські окупанти відкрили вогонь по мирному протесту.

"Як тільки ми зможемо до вас пробитися, як зможемо до вас прорватися, на кожного окупанта, який стріляв у мирних херсонців просто за синьо-жовтий колір, чекає чорна смуга", - сказав Глава держави.

Те ж саме, з його слів, чекає "білих від переляку" російських військових, яких сьогодні прогнали в Енергодарі мирні українці, голими руками.

Чорна смуга буде в окупантів у Бердянську, буде Мелітополі й Каховці, зазначив Глава держави - всюди, де окупанти захоплюють українців.

Згадав президент і Маріуполь, який окупанти руйнують у попіл. Однак, на його переконання, місто переживе їх усіх.

Президент висловив вдячність і таким містам як Львову, Івано-Франківську, Хмельницькому, Чернівцям, Тернополю, Луцьку, Ужгороду, Кропивницькому, Запоріжжю, Дніпру, Кривому рогу, Вінниці, Рівному, Черкасам, Полтаві та Одесі.

Цитата

"Великий народе великої України! І я говорю це невипадково – великої України. Тому що звертаюся до всіх у нашій державі та до тих, хто за кордоном. У містах і в селах. На свободі й тимчасово під окупацією. У Криму, у Донецьку, в Луганську. Де так само повинні боротися за свободу і не чекати. Звертаюся до всіх українців. Всюди, де ми є. Робіть усе для захисту нашої держави. Для порятунку нашого народу. Боріться. Воюйте й допомагайте. Гоніть цих рабів, гоніть окупантів. Щоб Україна жила, і ми всі – разом з нею. Вільна і мирна. Яку ми так любимо. Слава Україні", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо

Сьогодні вдень стало відомо, що російські окупаційні сили намагалися розігнати мирний мітинг жителів Херсона, відкривши вогонь. Відео оприлюднили в мережі.

Пізніше стало відомо що внаслідок обстрілів був важко поранений пенсіонер.

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