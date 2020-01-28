Гончарук вручил орден княгини Ольги вице-президенту Европейской народной партии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук вручил орден княгини Ольги I степени вице-президенту Европейской народной партии (ЕНП) Сандре Калниете. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.
"Для меня честь лично вручить высокую государственную награду в соответствии с Указом Президента - Орден Княгини Ольги I степени - вице-президенту Европейской народной партии (ЕНП) Сандре Калниете. Спасибо Сандре Калниете и ЕНП за последовательную и надежную поддержку Украины в Европарламенте и противодействие российской агрессии", - написал Гончарук.
Напомним, Президент Литвы Ґитанас Науседа наградил граждан Литвы и Украины памятными медалями в День защитников свободы 13 января 1991 года.