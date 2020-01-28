Гончарук вручив орден княгині Ольги віцепрезиденту Європейської народної партії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук вручив орден княгині Ольги I-го ступеня віцепрезиденту Європейської народної партії (ЄНП) Сандрі Калнієте. Про це він написав у Telegram, передає УНН.
"Для мене честь особисто вручити високу державну нагороду відповідно до Указу Президента – Орден Княгині Ольги I-го ступеня – віцепрезиденту Європейської народної партії (ЄНП) Сандрі Калнієте. Дякую Сандрі Калнієте та ЄНП за послідовну та надійну підтримку України у Європарламенті та протидію російській агресії", - написав Гончарук.
Нагадаємо, Президент Литви Ґітанас Науседа нагородив громадян Литви та України пам’ятними медалями у День захисників свободи 13 січня 1991 року.