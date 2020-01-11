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У Литві нагородили українців за "захист свободи і незалежності"

У Литві нагородили українців за "захист свободи і незалежності"

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Президент Литви Ґітанас Науседа нагородив громадян Литви та України пам’ятними медалями у День захисників свободи 13 січня 1991 року. Про це повідомляє "Радіо свобода", інформує УНН.

"На знак визнання людей, які вибороли незалежність Литви, державні нагороди присуджуються 24 особам. З 2002 року вперше нагороджено 11 українців, які підтримали Литву під час подій січня 1991 року. Частина з них брала участь у захисті Верховної ради Литовської Республіки та інших важливих державних об’єктів", – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що пам’ятні медалі були вручені в президентському палаці.

"Навіть перед лицем найбільшої небезпеки Литва не була самотньою. Ми з великою шаною згадуємо тих, хто протестував і засуджував кровопролиття в інших країнах. Ми дякуємо тим, хто поділяв небезпеку з нашими захисниками свободи, збирав та перевозив підтримку за межами Литви, а дехто, як от наші українські друзі, навіть склав присягу перед Литовською Республікою", – сказав Науседа.

13 січня в Литві відзначають День захисників свободи. Саме цього дня 1991 року радянські сили здійснили спробу повалення законної влади Литви, яка 11 березня 1990 року проголосила незалежність від СРСР. Тисячі цивільних стали на захист будівель парламенту та телецентру у Вільнюсі, серед захисників литовського парламенту були й українці – єдині серед представників інших держав. При спробі радянських військ взяти штурмом Вільнюську телевежу і будівлю радіо і телебачення загинули 14 людей, понад тисяча постраждали.

Як повідомлялося раніше в УНН, ЄС, Канада, Велика Британія, ОБСЄ та Литва привітали обмін між Україною та ОРДЛО.

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