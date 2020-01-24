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Гончарук о зарплатах в правительстве: мягко говоря, не самые высокие

Киев • УНН

 • 15277 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в правительстве, мягко говоря, не самые высокие зарплаты по сравнению с другими органами исполнительной власти. Об этом он заявил во время брифинга по итогам заседания правительства, передает корреспондент УНН.

Гончарук о зарплатах в правительстве: мягко говоря, не самые высокие

"Сейчас мы готовим общую концепцию по поручению Президента для того, чтобы показать как выглядят зарплаты в различных органах исполнительной власти. Потому что Кабмин это один из многих только органов, и зарплаты здесь ну точно, мягко говоря, не самые высокие, чем у всех других органов", - сказал Гончарук.

Напомним, в правительстве обнародовали информацию о доходах членов Кабинета министров Украины. Как отмечается, средняя заработная плата Премьер-министра Украины Алексея Гончарука в 2019 году составила 60 479 грн.

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