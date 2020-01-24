Гончарук о зарплатах в правительстве: мягко говоря, не самые высокие

"Сейчас мы готовим общую концепцию по поручению Президента для того, чтобы показать как выглядят зарплаты в различных органах исполнительной власти. Потому что Кабмин это один из многих только органов, и зарплаты здесь ну точно, мягко говоря, не самые высокие, чем у всех других органов", - сказал Гончарук.

Напомним, в правительстве обнародовали информацию о доходах членов Кабинета министров Украины. Как отмечается, средняя заработная плата Премьер-министра Украины Алексея Гончарука в 2019 году составила 60 479 грн.