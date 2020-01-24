Гончарук про зарплати в уряді: м’яко кажучи, не найвищі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що в уряді, м’яко кажучи, не найвищі зарплати у порівняні з іншими органами виконавчої влади. Про це він заявив під час брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Зараз ми готуємо загальну концепцію за дорученням Президента для того, щоби показати як виглядають зарплати в різних органах виконавчої влади. Тому що Кабмін це один з багатьох лише органів, і зарплати тут ну точно, м’яко кажучи, не найвищі, ніж у всіх інших органів", - сказав Гончарук.
Нагадаємо, в уряді оприлюднили інформацію про доходи членів Кабінету міністрів України. Як зазначається, середня заробітна плата Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука в 2019 році становила 60 479 грн.