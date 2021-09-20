Голубовская: вакцинироваться от Covid-19 нужно не в пик роста заболеваемости
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Делать прививки от COVID-19 нужно делать не во время пика роста заболеваемости. Об этом в эфире телеканала "НАШ" заявила главный инфекционист, заслуженный врач Ольга Голубовская, передает УНН.
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“Я призвала к вакцинации в летний период времени, когда это было наиболее оптимально. Вакцинироваться нужно не в пик и рост, как сейчас. Сейчас уже есть особенности, которые тоже нужно людям объяснять. Лучше вакцинироваться в спокойный период”, — заявила Голубовская.
Дополнение
Ранее Ольга Голубовская сообщала, что сразу после вакцинации от коронавируса человек находится в состоянии инфекционного процесса — в таких условиях необходимо беречь себя особенно сильно.
“Человек, который вакцинировался, находится в состоянии инфекционного процесса ... В любом случае, если человек инфицируется любым возбудителем, она входит в состояние инфекционного процесса. В том числе и вакциной. Идет определенный инфекционный процесс. Он постоянно у нас в организме проходит. Поэтому я постоянно говорю, что если человек вакцинировался, то она должна в ближайшую неделю очень сильно себя беречь. Надо усилить средства индивидуальной защиты”, — объясняла врач.
Напомним
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.
Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже более 5,1 миллиона человек. При этом в целом сделали уже 11,4 миллиона прививок.