Голубовська: вакцинуватися від COVID-19 потрібно не в пік росту захворюваності

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“Я закликала до вакцинації в літній період часу, коли це було найбільш оптимально. Вакцинуватися потрібно не в пік і ріст, як зараз. Зараз вже є особливості, які теж потрібно людям пояснювати. Найкраще вакцинуватися у спокійний період”, — заявила Голубовська.

Доповнення

Раніше Ольга Голубовська повідомляла, що відразу після вакцинації від коронавірусу людина знаходиться в стані інфекційного процесу — в таких умовах необхідно берегти себе особливо сильно.

“Людина, яка вакцинувалася, знаходиться в стані інфекційного процесу... У будь-якому випадку, якщо людина інфікується будь-яким збудником, вона входить в стан інфекційного процесу. У тому числі і вакциною. Йде певний інфекційний процес. Він постійно у нас в організмі проходить. Тому я постійно говорю, що якщо людина вакцинувалася, то вона повинна в найближчий тиждень дуже сильно себе берегти. Треба посилити засоби індивідуального захисту”, — пояснювала лікар.

Нагадаємо

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.

Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримало вже понад 5,1 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже 11,4 мільйона щеплень.