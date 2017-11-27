Главу правления ПриватБанка планируют выбрать до конца года
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Главу правления ПАО КБ "ПриватБанк" наблюдательный совет планирует выбрать до конца 2017 года. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе ПриватБанка.
"До конца года - да", - указал пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга, отвечая на вопрос, можно ли ожидать избрания главы правления банка до конца года.
Он уточнил, что как только решение о голове ПриватБанка "будет юридически готовым", в банке об этом сообщат.
Напомним, наблюдательный совет ПриватБанка назначила Анну Самарину заместителем главы правления - финансовым директором банка, а также принял решение о переводе с повышением Галины Пахачук на должность первого заместителя главы правления.
Как сообщал УНН, наблюдательному совету представили список из 13 кандидатов на руководителей ПриватБанка.
В июле наблюдательный совет ПриватБанка выбрал международную компанию по подбору управленческого персонала Amrop Executive Search Ukraine для поиска кандидатов на должность главы правления и заместителя главы - финансового директора банка.