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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 53179 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Главу правления ПриватБанка планируют выбрать до конца года

Главу правления ПриватБанка планируют выбрать до конца года

Киев  •  УНН

 • 22771 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Главу правления ПАО КБ "ПриватБанк" наблюдательный совет планирует выбрать до конца 2017 года. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

"До конца года - да", - указал пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга, отвечая на вопрос, можно ли ожидать избрания главы правления банка до конца года.

Он уточнил, что как только решение о голове ПриватБанка "будет юридически готовым", в банке об этом сообщат.

Напомним, наблюдательный совет ПриватБанка назначила Анну Самарину заместителем главы правления - финансовым директором банка, а также принял решение о переводе с повышением Галины Пахачук на должность первого заместителя главы правления.

Как сообщал УНН, наблюдательному совету представили список из 13 кандидатов на руководителей ПриватБанка.

В июле наблюдательный совет ПриватБанка выбрал международную компанию по подбору управленческого персонала Amrop Executive Search Ukraine для поиска кандидатов на должность главы правления и заместителя главы - финансового директора банка.

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