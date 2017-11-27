Голову правління ПриватБанку планують обрати до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Голову правління ПАТ КБ "ПриватБанк" наглядова рада планує обрати до кінця 2017 року. Про це у коментарі УНН повідомили у прес-службі ПриватБанку.
"До кінця року - так", - вказав прес-секретар ПриватБанку Олег Серга, відповідаючи на запитання, чи можна очікувати обрання голови правління банку до кінця року.
Він уточнив, що як тільки рішення про голову ПриватБанку "буде юридично готовим", у банку про це повідомлять.
Нагадаємо, наглядова рада ПриватБанку призначила Ганну Самаріну заступником голови правління - фінансовим директором банку, а також ухвалила рішення про переведення з підвищенням Галини Пахачук на посаду першого заступника голови правління.
Як повідомляв УНН, наглядовій раді представили список з 13 кандидатів на керівників ПриватБанку.
У липні наглядова рада ПриватБанку вибрала міжнародну компанію з підбору управлінського персоналу Amrop Executive Search Ukraine для пошуку кандидатів на посаду голови правління та заступника голови - фінансового директора банку.