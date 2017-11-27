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Голову правління ПриватБанку планують обрати до кінця року

Голову правління ПриватБанку планують обрати до кінця року

Київ • УНН

 • 22774 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Голову правління ПАТ КБ "ПриватБанк" наглядова рада планує обрати до кінця 2017 року. Про це у коментарі УНН повідомили у прес-службі ПриватБанку.

"До кінця року - так", - вказав прес-секретар ПриватБанку Олег Серга, відповідаючи на запитання, чи можна очікувати обрання голови правління банку до кінця року.

Він уточнив, що як тільки рішення про голову ПриватБанку "буде юридично готовим", у банку про це повідомлять.

Нагадаємо, наглядова рада ПриватБанку призначила Ганну Самаріну заступником голови правління - фінансовим директором банку, а також ухвалила рішення про переведення з підвищенням Галини Пахачук на посаду першого заступника голови правління.

Як повідомляв УНН, наглядовій раді представили список з 13 кандидатів на керівників ПриватБанку.

У липні наглядова рада ПриватБанку вибрала міжнародну компанію з підбору управлінського персоналу Amrop Executive Search Ukraine для пошуку кандидатів на посаду голови правління та заступника голови - фінансового директора банку.

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