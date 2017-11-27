У ПриватБанку досі не обрали голову правління

"27 листопада 2017 року наглядова рада ПриватБанку призначила Ганну Самаріну на посаду заступника голови правління – фінансового директора ПриватБанку та передала до Національного банку України відповідний пакет документів для затвердження цієї кандидатури", - йдеться у повідомленні.

Як повідомила прес-служба банку, Ганна Самаріна призначена на строк три роки та приступить до своїх обов’язків з 1 січня 2018 року, після отримання погодження в НБУ.

"Комплекс завдань, які стоять перед найбільшим банком країни, вимагають створення якісно нової системи операційного керування та контролю. Здатність послідовно та чітко забезпечити реорганізацію бізнес-процесів у банку була в центрі уваги під час оцінки кандидата на цей пост", - повідомив голова наглядової ради ПриватБанку Енгін Акчакоча.

Також наглядовою радою ПриватБанку ухвалене рішення про переведення з підвищенням Галини Пахачук на посаду першого заступника голови правління. Галина Пахачук продовжить виконувати обов’язки голови правління до призначення на цю посаду нової кандидатури.

Довідка УНН: Ганна Самаріна народилася в 1974 році, у 1996 році отримала ступінь магістра економіки в Донецькому державному університеті. Була на керівних посадах найбільшої європейської банківської групи PNB Paribas (Франція) як в Україні, так і в штаб-квартирі групи. До переїзду в офіс BNP Paribas у Парижі була фінансовим директором українського дочірнього банку групи BNP Paribas "Укрсиббанку" (2006–2015 рр.). З липня 2015 року працювала в штаб-квартирі групи BNP Paribas (Париж, Франція), очолюючи підрозділ управлінського контролю у Фінансовому департаменті напрямку міжнародних роздрібних послуг, а також виконуючи функції керівника проектного офісу.

Нагадаємо, список з 13 кандидатів на керівників ПриватБанку представили наглядовій раді.