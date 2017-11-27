В ПриватБанке до сих пор не выбрали главу правления

"27 ноября 2017 наблюдательный совет ПриватБанка назначила Анну Самарин на должность заместителя главвы правления - финансового директора ПриватБанка и передала в Национальный банк Украины соответствующий пакет документов для утверждения этой кандидатуры", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба банка, Анна Самарина назначено на срок три года и приступит к своим обязанностям с 1 января 2018 года, после получения согласования в НБУ.

"Комплекс задач, которые стоят перед крупнейшим банком страны, требуют создания качественно новой системы операционного управления и контроля. Способность последовательно и четко обеспечить реорганизацию бизнес-процессов в банке была в центре внимания при оценке кандидата на этот пост", - сообщил председатель наблюдательного совета ПриватБанка Энгин Акчакоча.

Также наблюдательным советом ПриватБанка принято решение о переводе с повышением Галины Пахачук на должность первого заместителя председателя правления. Галина Пахачук продолжит выполнять обязанности главы правления до назначения на эту должность новой кандидатуры.

Справка УНН: Анна Самарина родилась в 1974 году, в 1996 году получила степень магистра экономики в Донецком государственном университете. Была на руководящих должностях крупнейшей европейской банковской группы PNB Paribas (Франция) как в Украине, так и в штаб-квартире группы. До переезда в офис BNP Paribas в Париже была финансовым директором украинского дочернего банка группы BNP Paribas "Укрсиббанка" (2006-2015 гг.). С июля 2015 работала в штаб-квартире группы BNP Paribas (Париж, Франция), возглавляя подразделение управленческого контроля в Финансовом департаменте направлении международных розничных услуг, а также выполняя функции руководителя проектного офиса.

Напомним, список из 13 кандидатов на руководителей ПриватБанка представили наблюдательном совете.