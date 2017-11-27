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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 2508 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 2980 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 82582 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 75169 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 88800 просмотра

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В ПриватБанке до сих пор не выбрали главу правления

В ПриватБанке до сих пор не выбрали главу правления

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Наблюдательный совет ПриватБанка назначил Анну Самарин заместителем главой правления - финансовым директором банка, а также принял решение о переводе с повышением Галины Пахачук на должность первого заместителя председателя правления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу банка.

"27 ноября 2017 наблюдательный совет ПриватБанка назначила Анну Самарин на должность заместителя главвы правления - финансового директора ПриватБанка и передала в Национальный банк Украины соответствующий пакет документов для утверждения этой кандидатуры", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба банка, Анна Самарина назначено на срок три года и приступит к своим обязанностям с 1 января 2018 года, после получения согласования в НБУ.

"Комплекс задач, которые стоят перед крупнейшим банком страны, требуют создания качественно новой системы операционного управления и контроля. Способность последовательно и четко обеспечить реорганизацию бизнес-процессов в банке была в центре внимания при оценке кандидата на этот пост", - сообщил председатель наблюдательного совета ПриватБанка Энгин Акчакоча.

Также наблюдательным советом ПриватБанка принято решение о переводе с повышением Галины Пахачук на должность первого заместителя председателя правления. Галина Пахачук продолжит выполнять обязанности главы правления до назначения на эту должность новой кандидатуры.

Справка УНН: Анна Самарина родилась в 1974 году, в 1996 году получила степень магистра экономики в Донецком государственном университете. Была на руководящих должностях крупнейшей европейской банковской группы PNB Paribas (Франция) как в Украине, так и в штаб-квартире группы. До переезда в офис BNP Paribas в Париже была финансовым директором украинского дочернего банка группы BNP Paribas "Укрсиббанка" (2006-2015 гг.). С июля 2015 работала в штаб-квартире группы BNP Paribas (Париж, Франция), возглавляя подразделение управленческого контроля в Финансовом департаменте направлении международных розничных услуг, а также выполняя функции руководителя проектного офиса.

Напомним, список из 13 кандидатов на руководителей ПриватБанка представили наблюдательном совете.

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