Председатель КСУ вызвали на допрос, он не явится
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Председатель Конституционного суда Украины Александра Тупицкого вызвали на допрос в ГБР, но он не планирует появляться. Об этом сказал Тупицкий на брифинге в пятницу, передает корреспондент УНН.
“Вчера вечером, в 11 меня ищет двое следователей для вручения повестки в качестве свидака. Интересно, когда сегодня в суд поступила официальная повестка по электронной почте. Зачем в 11 ночи искать председателя суда, заходить в дом, где есть консьерж, спрашивать, я приезжаю с охраной, или нет, какими подъездами пользуется, в какое время это происходит. Это двое следователей ГБР”, — сказал председатель КСУ.
По его словам, в ГБР объяснили, что вызывают его для проверки в причастности преступлений, что проверяются в системе хозяйственных судов, где Тупицкий раньше работал.
Он заявил также, что в этом деле его уже дважды допрашивали два года назад, а допрос проходил в Управлении специальных расследований (УСР).
“Я прошу вас не удивляться, что я не явлюсь на допрос. Почему? Фактически, обнародованно мне подозрение. Какой же я свидетель после этого. У свидетеля одни права, у подозреваемого — другие. Есть такие факты, я уже допрошен”, — отметил Тупицкий.
Ранее, Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий сказал, что законопроект Президента Владимира Зеленского о решении Конституционного суда имеет признаки конституционного переворота в Украине.