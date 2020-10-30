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Голову КСУ викликали на допит, він не з'явиться

Голову КСУ викликали на допит, він не з'явиться

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Голову Конституційного суду України Олександра Тупицького викликали на допит в ДБР, але він не планує з’являтись. Про це сказав Тупицький на брифінгу у п’ятницю, передає кореспондент УНН.

“Вчора ввечері, в 11 мене шукає двоє слідчих для вручення повістки у якості свідака. Цікаво, коли сьогодні у суд надійшла офіційна повістка по електронній пошті. Навіщо в 11 ночі шукати голову суду, заходити в будинок, де є консьєрж, питати, чи я приїжджаю з охороною, чи ні, якими під’їздами користується, в який час це відбувається. Це двоє слідчих ДБР”, — сказав голова КСУ.

З його слів, у ДБР пояснили, що викликають його для перевірки до причетності злочинів, які перевіряються в системі господарських судів, де Тупицький раніше працював.

Він заявив також, що у цій справі його вже двічі допитували два роки тому, а допит відбувався в Управлінні спеціальних розслідувань (УСР).

“Я прошу вас не дивуватись, що я не з’явлюсь на допит. Чому? Фактично, оприлюднена мені підозра. Який же я свідок після цього. У свідка одні права, у підозрюваного — інші. Є такі факти, я вже допитаний”, — зазначив Тупицький.

Раніше, Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький сказав, що законопроект Президента Володимира Зеленського щодо рішення Конституційного суду має ознаки конституційного перевороту в Україні.

Українські Національні Новини

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