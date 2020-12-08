Главную елку страны обещают полностью украсить до конца недели
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Главная елка страны на Софийской площади в Киеве будет полностью украшена до воскресенья, 13 декабря, а украшение самой площади планируют завершить 15-16 декабря. Об этом в комментарии корреспонденту УНН рассказал основатель проекта Folk Ukraine, организатор новогодних и рождественских праздников на Софийской и Контрактовой площадях Игорь Добруцкий.
“До воскресенья (13 декабря — ред.) в Киеве закончат наряжать елку, ее высота около 31,2 метра плюс 3 метра шляпа. Софийскую площадь планируем закончить до 15-16 декабря”, — отметил он.
По словам Добруцкого, на елке будет 1500 игрушек и 15 километров гирлянды.
“Предварительная стоимость елки около 2,7 млн гривен. Так, шляпу для елки изготовляли в Одесе, елку во Львове и игрушки в Белой Церкви”, — добавил он.
Добавим, что в этом году верхушка для елки будет в виде яркой шляпы.
Напомним, в этом году во время традиционных празднеств к Новому году и Рождеству не будет фестивальных событий и не будут устанавливать большую сцену, а также отойдут от фудкортов. При этом, елка будет искусственной.
Также сообщалось, что зажигать главную елку страны будет голограмма Святого Николая, вместе с мэром Киева Виталием Кличко, поскольку сам Николай - на самоизоляции.
Как ранее сообщал УНН, на елку и празднование Нового года в столице потратят до 30 млн грн.