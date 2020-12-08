Головну ялинку країни обіцяють повністю прикрасити до кінця тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Головна ялинка країни на Софійській площі в Києві буде повністю прикрашена до неділі, 13 грудня, а прикрашання самої площі планують завершити 15-16 грудня. Про це в коментарі кореспонденту УНН розповів засновник проекту Folk Ukraine, організатор новорічних і різдвяних свят на Софійській і Контрактовій площах Ігор Добруцький.
"До неділі (13 грудня - ред.) у Києві закінчать наряджати ялинку, її висота близько 31,2 метра плюс 3 метри капелюх. Софійську площу плануємо закінчити до 15-16 грудня", - зазначив він.
За словами Добруцького, на ялинці буде 1500 іграшок і 15 кілометрів гірлянди.
"Попередня вартість ялинки близько 2,7 млн гривень. Так, капелюх для ялинки виготовляли в Одесі, ялинку у Львові та іграшки в Білій Церкві ", - додав він.
Додамо, що в цьому році верхівка для ялинки буде у вигляді яскравого капелюху.
Нагадаємо, в цьому році під час традиційних свят до Нового року і Різдва не буде фестивальних подій і не будуть встановлювати велику сцену, а також відійдуть від фудкортів. При цьому, ялинка буде штучною.
Також повідомлялося, що запалювати головну ялинку країни буде голограма Святого Миколая, разом з мером Києва Віталієм Кличком, оскільки сам Микола - на самоізоляції.
Як раніше повідомляв УНН, на ялинку і святкування Нового року в столиці витратять до 30 млн грн.