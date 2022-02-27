Главнокомандующий ВСУ: враг превосходит сам себя в цинизме и подлости

Цитата

“Враг превосходит сам себя в цинизме и подлости. В боевых целях были применены оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер". При этом удар нанесен по мирному Житомиру. Использует женщин и детей, как живой щит. Палит из тяжелого вооружения по жилым объектам. В ад войны посылает срочников. Переодевается в форму военнослужащих ВС Украины и использует машины скорой помощи для прикрытия диверсионной деятельности. В упор расстреливает автомобиль с семьей. С начала открытой вооруженной агрессии от рук оккупанта уже погибло 16 детей. Мы этого никогда не простим! Эти дни показали, как далеко мы отошли от России в ментальном плане. Мы уже одержали победу!",- говорится в заметке.

Напомним

СБУ обнародовало кадры с задержанными оккупантами.