“Мамо, забери мене звідси! Ми тут мирних мешканців убиваємо!”: СБУ оприлюднило кадри із затриманими окупантами
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. СБУ показала, як загарбники з Волгограда каються в тому, що прийшли з війною на нашу землю, передає УНН.
Цитата
"Мама, забери меня отсюда! Мы здесь мирных жителей убиваем!
Це слова російських окупантів, які добровільно здаються в полон Україні.
Чому це “усвідомлення” прийшло тільки тоді, коли окупанти пройшли майже пів України і опинилися у Миколаївській області – питання відкрите.
Але факт залишається фактом – ворог масово здається українським силовикам. З усіма полоненими активно працюють і документують їхні свідчення, щоб кожен причетний був покараний", - йдеться в повідомленні.