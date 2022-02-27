"Мама, забери меня отсюда! Мы тут мирных жителей убиваем!": СБУ обнародовало кадры с задержанными оккупантами
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. СБУ показала, как захватчики из Волгограда каются в том, что пришли с войной на нашу землю, передает УНН.
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"Мама, забери меня отсюда! Мы здесь мирных жителей убиваем!
Это слова русских оккупантов, которые добровольно сдаются в плен Украине.
Почему это “осознание” пришло только тогда, когда оккупанты прошли почти пол-Украины и оказались в Николаевской области - вопрос открытый.
Но факт остается фактом - враг массово сдается украинским силовикам. Со всеми пленными активно работают и документируют их показания, чтобы каждый причастный был наказан", - говорится в сообщении.