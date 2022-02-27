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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Головнокомандувач ЗСУ: ворог перевершує сам себе в цинізмі і підлості

Головнокомандувач ЗСУ: ворог перевершує сам себе в цинізмі і підлості

Київ • УНН

 • 237305 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. За чотири дні війни українці побачили підлість Росії — обстріли мирних міст, вбивства дітей, використання “швидкої” для прикриття. Окупанти використовують жінок і дітей, як живий щит. Розстрілюють автомобіль з родиною. Про це написав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата

“Ворог перевершує сам себе в цинізмі і підлості. В бойових цілях були застосовані оперативно-тактичні ракетні комплекси „Іскандер“. При цьому удар нанесено по мирному Житомиру. Використовує жінок і дітей, як живий щит. Гатить з важкого озброєння по житловим об’єктам. В пекло війни посилає строковиків. Переодягається у форму військовослужбовців ЗС України і використовує машини швидкої допомоги для прикриття диверсійної діяльності. Впритул розстрілює автомобіль з родиною. Від початку відкритої збройної агресії від рук окупанта вже загинуло 16 дітей. Ми цього ніколи не пробачимо! Ці дні показали, як далеко ми відійшли від Росії в ментальному плані. Ми вже перемогли!”, — йдеться в дописі.

Нагадаємо 

СБУ оприлюднило кадри із затриманими окупантами.

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