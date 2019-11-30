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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 24029 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 105250 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 84919 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 104931 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 117037 просмотра

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5 марта, 17:33 • 146977 просмотра

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5 марта, 16:07 • 147696 просмотра

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Главнокомандующий ВСУ Хомчак совершил свой первый зарубежный визит в Румынию

Главнокомандующий ВСУ Хомчак совершил свой первый зарубежный визит в Румынию

Киев  •  УНН

 • 11695 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Бухаресте встретился с министром обороны Румынии Николае-Ионела Чуке и с начальником Штаба обороны Вооруженных сил страны Даниэлем Петреску. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ на странице в Facebook.

Украинская делегация во главе с Хомчаком 30 ноября осуществила официальный визит в Румынию.

"В ходе встреч были обсуждены актуальные вопросы продолжения политического диалога по ситуации безопасности в Черноморском регионе, обмена опытом реформирования и развития вооруженных сил", - говорится в сообщении.

Стороны определили приоритетные направления военного сотрудничества двух стран.

Это первый визит генерал-лейтенанта Руслана Хомчака за границу на двустороннем уровне в должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Напомним, в ВСУ планируют возобновить участие в миссиях и операциях Евросоюза.

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