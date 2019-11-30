Головнокомандувач ЗСУ Хомчак здійснив свій перший закордонний візит до Румунії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак в Бухаресті зустрівся з міністром оборони Румунії Ніколає-Іонела Чуке і з начальником Штабу оборони Збройних сил країни Даніелем Петреску. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ на сторінці в Facebook.
Українська делегація на чолі з Хомчак 30 листопада здійснила офіційний візит до Румунії.
"У ході зустрічей були обговорені актуальні питання продовження політичного діалогу по ситуації безпеки в Чорноморському регіоні, обміну досвідом щодо реформування і розвитку збройних сил", - йдеться в повідомленні.
Сторони визначили пріоритетні напрями військового співробітництва двох країн.
Це перший візит генерал-лейтенанта Руслана Хомчака за кордон на двосторонньому рівні на посаді начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України.
Нагадаємо, у ЗСУ планують поновити участь у місіях та операціях Євросоюзу.