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Головнокомандувач ЗСУ Хомчак здійснив свій перший закордонний візит до Румунії

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак в Бухаресті зустрівся з міністром оборони Румунії Ніколає-Іонела Чуке і з начальником Штабу оборони Збройних сил країни Даніелем Петреску. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ на сторінці в Facebook.

Українська делегація на чолі з Хомчак 30 листопада здійснила офіційний візит до Румунії.

"У ході зустрічей були обговорені актуальні питання продовження політичного діалогу по ситуації безпеки в Чорноморському регіоні, обміну досвідом щодо реформування і розвитку збройних сил", - йдеться в повідомленні.

Сторони визначили пріоритетні напрями військового співробітництва двох країн.

Це перший візит генерал-лейтенанта Руслана Хомчака за кордон на двосторонньому рівні на посаді начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України.

Нагадаємо, у ЗСУ планують поновити участь у місіях та операціях Євросоюзу.

Українські Національні Новини

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