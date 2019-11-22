В ЗСУ планують поновити участь у місіях та операціях Євросоюзу

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. У середу, 20 листопада, у Брюсселі начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак взяв участь у засіданні Військового комітету Європейського Союзу на рівні начальників генеральних штабів, де мова йшла, зокрема, про поглиблення військового діалогу між Збройними Силами України та відповідними структурами ЄС. Про це повідомляє Управління зв’язків з громадськістю Збройних Сил України, передає УНН.

Так, повідомляється, що у ході засідання обговорювалися актуальні питання міжнародної та регіональної безпеки, в тому числі і аспекти агресивної зовнішньої політики Російської Федерації.

Хомчак під час свого виступу поінформував міжнародну спільноту про розвиток безпекового середовища довкола України, обстановку в районі проведення ООС та основні досягнення оборонної реформи.

"Ми суттєво просунулись у процесі трансформації системи управління Збройних Сил України, в основу якої закладено принципи і стандарти, прийняті у державах-членах НАТО. Також нам вдалося наростити потенціал системи підготовки Збройних Сил, розширити мережу навчальних центрів. Акцент робиться на індивідуальній підготовці професіоналів, яка передбачає якісний відбір та ретельну підготовку відповідних фахівців”, — зазначив Хомчак.

Також мова йшла про поглиблення військового діалогу між ЗСУ та відповідними структурами ЄС. Актуальним напрямком такої співпраці є залучення підрозділів Збройних Сил України до чергування у складі бойових тактичних груп ЄС.

"Зокрема, планується поновити участь Збройних Сил України у місіях та операціях ЄС", - повідомили в управлінні.

На завершення, начальник Генерального штабу подякував усім присутнім за всебічну підтримку, яка надається Україні у протидії російській агресії та реалізації завдань оборонної реформи.

Як повідомляв раніше УНН, Україна та НАТО домовилися про оновлений пакет проектів у подальшій співпраці. 

Українські Національні Новини

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