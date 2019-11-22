В ЗСУ планують поновити участь у місіях та операціях Євросоюзу

КИЇВ. 22 листопада. УНН. У середу, 20 листопада, у Брюсселі начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак взяв участь у засіданні Військового комітету Європейського Союзу на рівні начальників генеральних штабів, де мова йшла, зокрема, про поглиблення військового діалогу між Збройними Силами України та відповідними структурами ЄС. Про це повідомляє Управління зв’язків з громадськістю Збройних Сил України, передає УНН.