Главнокомандующий ВС Литвы наградил украинского офицера медалью "За заслуги"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. 8 декабря во время официального визита в Украину Главнокомандующий Вооруженных сил Литовской Республики генерал-лейтенант Йонас Жукас наградил медалью ВС Литвы "За заслуги" старшего лейтенанта Юлию Щукину, офицера Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба ВС Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"За весомый вклад в усиление литовско-украинского военного сотрудничества, координации и обеспечения слаженной участия литовских военных в международных программах сотрудничества с Вооруженными Силами Украины", - говорится в приказе о награждении старшего лейтенанта Юлии Щукиной, которая является одним из координаторов сотрудничества Вооруженных сил обеих стран .
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Отмечается, что офицер награжден по случаю Дня Вооруженных сил Литвы, который отмечался 23 ноября, и Дня Вооруженных Сил Украины.
Напомним, ко дню Вооруженных Сил Украины ведомственными наградами будут отмечены около 1100 военнослужащих.