Главнокомандующий ВС Литвы наградил украинского офицера медалью "За заслуги"

"За весомый вклад в усиление литовско-украинского военного сотрудничества, координации и обеспечения слаженной участия литовских военных в международных программах сотрудничества с Вооруженными Силами Украины", - говорится в приказе о награждении старшего лейтенанта Юлии Щукиной, которая является одним из координаторов сотрудничества Вооруженных сил обеих стран .

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Отмечается, что офицер награжден по случаю Дня Вооруженных сил Литвы, который отмечался 23 ноября, и Дня Вооруженных Сил Украины.

Напомним, ко дню Вооруженных Сил Украины ведомственными наградами будут отмечены около 1100 военнослужащих.