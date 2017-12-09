Головнокомандувач ЗС Литви нагородив українського офіцера медаллю "За заслуги"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. 8 грудня, під час офіційного візиту до України Головнокомандувач Збройних сил Литовської Республіки генерал-лейтенант Йонас Жукас нагородив медаллю ЗС Литви "За заслуги" старшого лейтенанта Юлію Щукіну, офіцера Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу ЗС України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
"За вагомий внесок в посилення литовсько-української військової співпраці, координацію та забезпечення злагодженої участі литовських військових в міжнародних програмах співпраці зі Збройними Силами України", — зазначено у наказі про нагородження старшого лейтенанта Юлії Щукіної, яка є одним із координаторів співпраці Збройних сил обох країн.
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Зазначається, що офіцера нагороджено з нагоди Дня Збройних сил Литви, що відзначався 23 листопада, та Дня Збройних Сил України.
Нагадаємо, до дня Збройних Сил України відомчими нагородами будуть відзначені близько 1,1 тисяч військовослужбовців.