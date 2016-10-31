Главный тренер сборной Германии Й.Лев продлил контракт до 2020 года

Как сообщается, президент Немецкого футбольного союза (НФС) Райнхард Гриндель и Й.Лев договорились о продлении контракта до 2020 года.

Й.Лев работает во главе сборной с 2006 года. Под его руководством "бундестим" провел 141 международный матч: 94 победы, 24 ничьих и 23 поражения. Под его руководством сборная Германии стала Чемпионами мира в 2014 году.

Напомним, наставник сборной Германии Йоахим Лев будет готовить национальную сборную к чемпионату мира 2018 года.