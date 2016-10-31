Головний тренер збірної Німеччини Й.Льов продовжив контракт до 2020 року
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Головний теренер збірної Німеччини Йоахім Льов підписав новий контракт з Німецьким футбольним союзом до 2020 року, передає УНН з посиланням на прес-службу Deutsche Fußball-Bund.
Як повідомляє, президент Німецького футбольного союзу (НФС)Райнхард Гріндель та Й.Льов домовилися про продовження контракту до 2020 року.
Й.Льов працює на чолі збірної з 2006 року. Під його керівництвом "бундестім" провів 141 міжнародний матч: 94 перемоги, 24 нічиїх та 23 поразки. Під його керівництвом збірна Німеччини стала Чемпіонами світу у 2014 році.
Нагадаємо, наставник збірної Німеччини Йоахім Льов готуватиме національну збірну до Чемпіонату світу 2018 року.