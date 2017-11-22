Главный тренер сборной Австралии по футболу покинул свой пост

"Это было очень трудное решение для меня, я вложил все, понимая насколько важен сейчас период в австралийском футболе. Но я должен сообщить, что заканчиваю данную путешествие", - сказал он.

Анге Постекоглу возглавил национальную команду в октябре 2013 года. Несмотря на провал на чемпионате мира 2014 года в Бразилии, где австралийцы проиграли все три матча, Анге Постекоглу сохранил пост главного тренера. Рожденный в Греции специалист через год привел команду к победе на домашнем Кубке Азии, австралийцам этот турнир подчинился с третьей попытки. В финале Кубка Азии 2015 году в Сиднее хозяева в дополнительное время обыграли сборную Южной Кореи - 2: 1.

"Тренировать сборную своей страны это не только огромная привилегия, но и большая ответственность. Я считаю, что сейчас правильный момент для того, чтобы передать эту ответственность том, кто будет обладать необходимой для этого энергией. Не сомневаюсь, что впереди у команды будет много особых моментов, а я буду с радостью наблюдать за ними со стороны ", - добавил Анге Постекоглу.

Напомним, Сборная Австралии благодаря победе в ответном стыковом матче над Гондурасом стала 31-м по счету участником чемпионата мира по футболу 2018 года.