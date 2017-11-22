Головний тренер збірної Австралії з футболу покинув свою посаду

"Це було дуже важке рішення для мене, я вклав все, розуміючи наскільки важливий зараз період в австралійському футболі. Але я повинен повідомити, що закінчую дану подорож", - сказав він.

Анге Постекоглу очолив національну команду в жовтні 2013 року. Незважаючи на провал на чемпіонаті світу 2014 року в Бразилії, де австралійці програли всі три матчі, Анге Постекоглу зберіг пост головного тренера. Народжений в Греції фахівець через рік привів команду до перемоги на домашньому Кубку Азії, австралійцям цей турнір підкорився з третьої спроби. У фіналі Кубка Азії 2015 року в Сіднеї господарі в додатковий час обіграли збірну Південної Кореї - 2:1.

"Тренувати збірну своєї країни це не тільки величезна привілей, а й величезна відповідальність. Я вважаю, що зараз правильний момент для того, щоб передати цю відповідальність тому, хто буде володіти необхідною для цього енергією. Не сумніваюся, що попереду у команди буде багато особливих моментів, а я буду з радістю спостерігати за ними з боку ", - додав Анге Постекоглу.

Нагадаємо, Збірна Австралії завдяки перемозі у стиковому матчі-відповіді над Гондурасом стала 31-м за рахунком учасником чемпіонату світу з футболу 2018 року.