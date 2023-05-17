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Главный флаг Украины приспустят в знак почтения памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

Главный флаг Украины приспустят в знак почтения памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

Киев • УНН

 • 1111581 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Главный флаг Украины приспустят 18 мая в рамках мероприятий по чествованию памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп, передает УНН со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Цитата

"Еще 8 лет назад в Украине признали геноцидом депортацию крымских татар из Крыма в 1944 году. Сегодня, почти 80 лет спустя, мы как никогда остро чувствуем боль крымскотатарского народа, который вынужден сейчас жить под гнетом оккупанта на нашей общей земле. Поэтому город в знак солидарности приспустит флаг в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа", – рассказал заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп.

Справка

День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа проходит ежегодно 18 мая, в годовщину депортации крымскотатарского народа, которая была в 1944 году. Депортация была насильственным переселением крымских татар с их родины - Крыма, которое проводила советская власть.

День памяти был учрежден 12 ноября 2015 года постановлением Верховной Рады Украины, цель этого дня - почтение памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, подчеркивание важности предотвращения подобных преступлений в будущем и выявления солидарности с крымскотатарским народом.

В этот день проводятся чествования, памятные мероприятия, митинги и культурные события, чтобы почтить память и выразить поддержку крымскотатарскому народу.

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