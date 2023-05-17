Головний стяг України приспустять на знак вшанування пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Головний прапор України приспустять 18 травня у рамках заходів із вшанування пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Про це заявив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп, передає УНН із посиланням на пресслужбу установи.
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"Ще 8 років тому в Україні визнали геноцидом депортацію кримських татар із Криму в 1944 році. Сьогодні, майже 80 років потому, ми як ніколи гостро відчуваємо біль кримськотатарського народу, який вимушений нині жити під гнітом окупанта на нашій спільній землі. Тож місто на знак солідарності приспустить прапор у День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу», – розповів заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.
Довідка
День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу відбувається щорічно 18 травня, на річницю депортації кримськотатарського народу, яка була у 1944 році. Депортація була насильним переселенням кримських татар з їхньої батьківщини - Криму, яке проводила радянська влада.
День вшанування був започаткований 12 листопада 2015 року постановою Верховної Ради України та має на меті вшанування пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, підкреслення важливості запобігання подібним злочинам у майбутньому і виявлення солідарності з кримськотатарським народом.
У цей день проводяться вшанування, пам'ятні заходи, мітинги та культурні події, щоб вшанувати пам'ять та висловити підтримку кримськотатарському народу.
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