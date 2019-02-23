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Главное – не оговорки, а действия: соцсети поддержали Кличко за закупку оборудования в больницы

Главное – не оговорки, а действия: соцсети поддержали Кличко за закупку оборудования в больницы

Киев  •  УНН

 • 3469 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Пользователи украинского сегмента социальной сети Facebook поддержали мэра Киева Виталия Кличко, против которого развернули кампанию по дискредитации его заявления о закупке оборудования в столичную больницу. По заявлениям ряда украинцев, среди которых известные блогеры и журналисты, главное не оговорки, а достижения столичного градоначальника, в том числе, в отрасли здравоохранения, передает УНН.

Так, политический эксперт Алексей Голобуцкий заявил, что мэр Кличко просто перепутал последовательность, когда говорил о результатах успешного переоборудования столичных больниц. Однако пророссийские деятели в Украине превратили банальную оговорку в инфоповод по очернению руководителя столицы.

“Когда в больницах из нового были разве что тараканы — никому-то не было смешно. Когда о каком-либо новом оборудовании или приличных условиях для пациентов и речи не было — тоже что-то не смеялись. А здесь повод нашелся. При этом заметьте: ошибся мэр в словах, оборудования от этого не стало меньше, смертей — не стало больше, а состояние в палатах, операционных и манипуляционных — не стало хуже. Можно было бы сравнить, как другой мэр на словах все идеально рассказывал, а в реале несоответствие словам — но штука в том, что ни один предыдущий мэр вообще не задумывался на тему, а сколько же киевлян умирают в реанимации и по каким причинам?” — написал эксперт.

Также в защиту Кличко выступила телеведущая Ахава Тесленко. Она отметила, что критики не отметили факт того, что в столичной больнице скорой помощи (БСП) установили новое оборудование в отделении интенсивной терапии. Это — достижение для города, которое позволит сохранить много человеческих жизней.

“Туда закупили новую аппаратуру и делают ремонт, о чем и рассказывал Виталий Владимирович, но чужая „перемога“ — это фактически „зрада“. Плохое чувство — зависть”, — отметила Тесленко.

Киевлянка и блогер Наталья Гончарова также обратила внимание на то, что Виталий Кличко говорил о новом оборудовании, которое спасает жизни.

“Реально закуплено, реально работает, чего при каденциях предыдущих мэров никогда не было. Экс-регионалам главное высмеять оговорку Кличко! Что за мода подхватывать такие моменты? Это типа прикольно?” — задалась вопросом Наталья Гончарова.

Также поддержал мэра столицы политолог Петр Олещук. Он обратил внимание, что в Киеве много актуальных проблем, которые эффективно решаются усилиями городской власти под руководством Виталия Кличко.

“К оговоркам Кличко нам не привыкать. Какая в этом полезная информация? Там, собственно, без того было много значимых проблем. Дороги, больницы, школы — вот на что надо обратить внимание в первую очередь. Но это никому не интересно и не нужно. Мое мнение. Все это — засорение мозгов, которое отвлекает внимание от реальной содержательной критики, которой, очевидно, можно и нужно заниматься — тем достаточно!” — констатировал Олещук.

Украинские Национальные Новости

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