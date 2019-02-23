Головне - не обмовки, а дії: соцмережі підтримали Кличка за закупівлю обладнання в лікарні

Так, політичний експерт Олексій Голобуцький заявив , що мер Кличко просто переплутав послідовність, коли говорив про результати успішного переобладнання столичних лікарень. Однак проросійські діячі в Україні перетворили банальну обмовку в інфопривід з очорнення керівника столиці.

"Коли в лікарнях з нового були хіба що таргани - нікому-то не було смішно. Коли про будь-якому новому обладнанні або пристойних умовах для пацієнтів і мови не було - теж щось не сміялися. А тут привід знайшовся. При цьому зауважте: помилився мер в словах, обладнання від цього не стало менше, смертей - не стало більше, а стан в палатах, операційних і маніпуляційних - не стало гірше. Можна було б порівняти, як інший мер на словах все ідеально розповідав, а в реалі невідповідність словами - але штука в тому, що жоден попередній мер взагалі не замислювався на тему, а скільки ж киян вмирають в реанімації і з яких причин? "- написав експерт.

Також на захист Кличка виступила телеведуча Ахава Тесленко. Вона зазначила , що критики не відзначили факт того, що в столичній лікарні швидкої допомоги (БСП) встановили нове обладнання у відділенні інтенсивної терапії. Це - досягнення для міста, яке дозволить зберегти багато людських життів.

"Туди закупили нову апаратуру і роблять ремонт, про що і розповідав Віталій Володимирович, але чужа" перемога "- це фактично" зрада ". Погане відчуття - заздрість ", - зазначила Тесленко.

Киянка і блогер Наталія Гончарова також звернула увагу на те, що Віталій Кличко говорив про нове обладнання, яке рятує життя.

"Реально закуплено, реально працює, чого при каденциях попередніх мерів ніколи не було. Екс-регіоналам головне висміяти застереження Кличко! Що за мода підхоплювати такі моменти? Це типу прикольно? "- запитала Наталя Гончарова.

Також підтримав мера столиці політолог Петро Олещук. Він звернув увагу , що в Києві багато актуальних проблем, які ефективно вирішуються зусиллями міської влади під керівництвом Віталія Кличка.

"До застережень Кличко нам не звикати. Яка в цьому корисна інформація? Там, власне, без того було багато значущих проблем. Дороги, лікарні, школи - ось на що треба звернути увагу в першу чергу. Але це нікому не цікаво і не потрібно. Моя думка. Все це - засмічення мізків, яке відволікає увагу від реальної змістовної критики, якої, очевидно, можна і потрібно займатися - тим досить! "- констатував Олещук.