Председателю Минэкономразвития РФ предъявили обвинение
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Председателю Минэкономразвития РФ Алексею Улюкаеву предъявили обвинение в получении взятки с вымогательством и в особо крупных размерах. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ, передает УНН.
"Сегодня следователями Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации предъявлено обвинение министру экономического развития Алексею Улюкаеву в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
По версии российского следствия, А.Улюкаев незаконно потребовал от представителя ОАО "НК "Роснефть" в качестве взятки денежные средства за законную выдачу положительного заключения и оценки по сделке по приобретению ОАО "НК "Роснефть" государственного пакета акций ОАО АНК "Башнефть". При этом обвиняемый выразил угрозы, используя свои служебные полномочия, создать в дальнейшем препятствия для деятельности компании, говорится в сообщении СК РФ.
"14 ноября текущего года при получении взятки в размере двух миллионов долларов США Алексей Улюкаев был задержан на месте преступления", - добавили в СК РФ.
Сейчас российские следователи обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.
Расследование по уголовному делу продолжается.