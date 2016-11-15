Голові мінекономрозвитку РФ пред'явили обвинувачення
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Голові мінекономрозвитку РФ Олексію Улюкаєву пред'явили обвинувачення в одержанні хабара з вимаганням та в особливо великих розмірах. Про це повідомили у прес-службі СК РФ, передає УНН.
"На сьогодні слідчими Головного управління з розслідування особливо важливих справ Слідчого комітету Російської Федерації пред'явлено обвинувачення міністру економічного розвитку Олексію Улюкаєву в скоєнні злочину, передбаченого частиною 6 статті 290 КК РФ (отримання хабара особою, яка займає державну посаду Російської Федерації, з вимаганням хабара і в особливо великому розмірі)", - йдеться у повідомленні.
За версією російського слідства, О.Улюкаєв незаконно зажадав від представника ПАТ "НК "Роснефть" як хабар грошові кошти за законну видачу позитивного висновку і оцінки щодо угоди з придбання ПАТ "НК "Роснефть" державного пакета акцій ПАТ АНК "Башнефть". При цьому обвинувачений висловив погрози, використовуючи свої службові повноваження, створити в подальшому перешкоди для діяльності компанії, сказано у повідомленні СК РФ.
"14 листопада поточного року під час отримання хабара в розмірі двох мільйонів доларів США Олексій Улюкаєв був затриманий на місці злочину", - додали у СК РФ.
Наразі російські слідчі звернулися до суду з клопотанням про обрання щодо обвинуваченого запобіжного заходу.
Розслідування у кримінальній справі триває.