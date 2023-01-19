Глава Евросовета направляется в Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Глава Европейского Совета Шарль Мишель сообщил в Twitter, что направляется в Киев, пишет УНН.
Цитата
"В дороге в Киев. Украинцы борются за свою землю, за будущее своих детей. Но они также борются за наши общие европейские ценности мира и процветания. Они нуждаются и заслуживают нашей поддержки", - отметил Мишель.
По пути в #Kyiv.
Украинцы сражаются за свою землю, за будущее своих детей.
Но они также сражаются за наши общие европейские ценности мира и процветания.
Они нуждаются и заслуживают нашей поддержки. pic.twitter.com/ewLY4E9udX
Дополнение
Большая делегация Еврокомиссии едет в Киев в начале февраля.