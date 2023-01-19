Глава Евросовета направляется в Киев

Цитата

"В дороге в Киев. Украинцы борются за свою землю, за будущее своих детей. Но они также борются за наши общие европейские ценности мира и процветания. Они нуждаются и заслуживают нашей поддержки", - отметил Мишель.

По пути в #Kyiv.



Украинцы сражаются за свою землю, за будущее своих детей.

Но они также сражаются за наши общие европейские ценности мира и процветания.





Они нуждаются и заслуживают нашей поддержки. pic.twitter.com/ewLY4E9udX

Дополнение

Большая делегация Еврокомиссии едет в Киев в начале февраля.