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Велика делегація Єврокомісії їде до Києва на початку лютого

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Понад десяток єврокомісарів хоче провести переговори з представниками уряду в Києві безпосередньо перед самітом Україна-ЄС у лютому. Про це повідомила агентству AFP прессекретар Єврокомісії Дана Спінант, пише УНН.

Велика делегація Єврокомісії їде до Києва на початку лютого

Деталі

"Близько 15" із 27 єврокомісарів візьмуть участь у зустрічі 2 лютого, повідомила AFP Спінант у четвер, підтвердивши цим повідомлення американського видання Politico.

За словами речниці, це уповноважені, які займаються актуальними для України питаннями, такими як "фінансові питання, питання членства в ЄС чи енергетика". Проте список учасників поїздки до Києва ще не затверджено.

Запланований візит показує "масштаб нашої роботи з Україною" і підтримку Євросоюзом країни, яка зазнала нападу з боку рф, наголосила Спінант.

Доповнення

На початку січня Україна та ЄС оголосили, що 3 лютого Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та головою Євроради Шарлем Мішелем. На найвищому рівні вирішуватиметься питання фінансової та військової підтримки України.

У грудні глави держав та урядів ЄС схвалили нову фінансову допомогу Україні обсягом до 18 мільярдів євро. З початком агресивної війни росії проти України країни ЄС також запровадив 9 пакетів санкцій проти рф. У червні ЄС надав Україні та Молдові статус кандидатів у члени ЄС.

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