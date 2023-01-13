Велика делегація Єврокомісії їде до Києва на початку лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Понад десяток єврокомісарів хоче провести переговори з представниками уряду в Києві безпосередньо перед самітом Україна-ЄС у лютому. Про це повідомила агентству AFP прессекретар Єврокомісії Дана Спінант, пише УНН.
Деталі
"Близько 15" із 27 єврокомісарів візьмуть участь у зустрічі 2 лютого, повідомила AFP Спінант у четвер, підтвердивши цим повідомлення американського видання Politico.
За словами речниці, це уповноважені, які займаються актуальними для України питаннями, такими як "фінансові питання, питання членства в ЄС чи енергетика". Проте список учасників поїздки до Києва ще не затверджено.
Запланований візит показує "масштаб нашої роботи з Україною" і підтримку Євросоюзом країни, яка зазнала нападу з боку рф, наголосила Спінант.
Доповнення
На початку січня Україна та ЄС оголосили, що 3 лютого Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та головою Євроради Шарлем Мішелем. На найвищому рівні вирішуватиметься питання фінансової та військової підтримки України.
У грудні глави держав та урядів ЄС схвалили нову фінансову допомогу Україні обсягом до 18 мільярдів євро. З початком агресивної війни росії проти України країни ЄС також запровадив 9 пакетів санкцій проти рф. У червні ЄС надав Україні та Молдові статус кандидатів у члени ЄС.