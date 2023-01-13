Большая делегация Еврокомиссии едет в Киев в начале февраля

Детали

"Около 15" из 27 еврокомиссаров примут участие во встрече 2 февраля, сообщила AFP Спинант в четверг, подтвердив этим сообщение американского издания Politico.

По словам пресс-секретаря, это уполномоченные, которые занимаются актуальными для Украины вопросами, такими как "финансовые вопросы, вопросы членства в ЕС или энергетика". Однако список участников поездки в Киев еще не утвержден.

Запланированный визит показывает "масштаб нашей работы с Украиной" и поддержку Евросоюзом страны, которая подверглась нападению со стороны рф, подчеркнула Спинант.

Дополнение

В начале января Украина и ЕС объявили, что 3 февраля Президент Украины Владимир Зеленский встретится с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Шарлем Мишелем. На самом высоком уровне будет решаться вопрос финансовой и военной поддержки Украины.

В декабре главы государств и правительств ЕС одобрили новую финансовую помощь Украине в размере до 18 миллиардов евро. С началом агрессивной войны рф против Украины страны ЕС также ввели 9 пакетов санкций против россии. В июне ЕС предоставил Украине и Молдове статус кандидатов в члены ЕС.