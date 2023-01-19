Голова Євроради прямує до Києва

Цитата

"У дорозі до Києва. Українці борються за свою землю, за майбутнє своїх дітей. Але вони також борються за наші спільні європейські цінності миру та процвітання. Вони потребують і заслуговують на нашу підтримку", - зазначив Мішель.

On my way to #Kyiv.



Ukrainians are fighting for their land, for the future of their children.

But they are also fighting for our common European values of peace and prosperity.



They need and deserve our support. pic.twitter.com/ewLY4E9udX

Доповнення

Велика делегація Єврокомісії їде до Києва на початку лютого.