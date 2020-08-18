Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Председатель Евросовета Шарль Мишель обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Беларуси. Об этом Мишель сообщил на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Я только что обсудил ситуацию в Беларуси с президентом России Путиным. Только мирный и по-настоящему инклюзивный диалог может разрешить кризис в Беларуси", - написал Мишель.
При этом, по сообщению пресс-службы Кремля по поводу этого разговора, "с российской стороны выражена озабоченность в связи с попытками некоторых стран оказать давление на руководство республики и всячески дестабилизировать внутриполитическую обстановку. Высказана заинтересованность в том, чтобы не допустить конфронтационного варианта развития событий" .
Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном, во время которых главы государств обсудили ситуацию в Беларуси, а также с канцлером Германии Ангелой Меркель на ту же тему.