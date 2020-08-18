Голова Євроради обговорив з Путіним ситуацію в Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Голова Євроради Шарль Мішель обговорив з президентом Росії Володимиром Путіним ситуацію в Білорусі. Про це Мішель повідомив на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
“Я щойно обговорив ситуацію в Білорусі з президентом Росії Путіним. Тільки мирний і по-справжньому інклюзивний діалог може вирішити кризу в Білорусі”, - написав Мішель.
При цьому, за повідомленням пресслужби Кремля з приводу цієї розмови, "з російської сторони висловлено занепокоєння у зв'язку зі спробами деяких країн чинити тиск на керівництво республіки і всіляко дестабілізувати внутрішньополітичну обстановку. Висловлена зацікавленість в тому, щоб не допустити конфронтаційного варіанту розвитку подій".
Нагадаємо, що сьогодні президент Росії Володимир Путін провів телефонні переговори з французьким колегою Еммануелем Макроном, під час яких глави держав обговорили ситуацію в Білорусі, а також з канцлером Німеччини Ангелою Меркель на ту ж тему.