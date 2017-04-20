Глава Европарламента планирует вскоре посетить Украину – Э.Брок

“В том письме, которое я передал Вам (А.Парубию — ред.), президент говорит, что Украина действительно является приоритетом для Европарламента, и господин председатель Европарламента хотел бы посетить Украину в максимально короткий срок”, — сказал Э.Брок.

Напомним, Европейский парламент подтвердил продолжение сотрудничества с Верховной Радой Украины на весь срок полномочий нынешнего состава ЕП — до 2019 года.